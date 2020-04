In una lunga intervista concessa al quotidiano portoghese Record, Alvaro Pereira ritorna sul suo passaggio dal Porto all’Inter. Il giocatore ha avuto molte difficoltà in nerazzurro e la sua esperienza si è conclusa dopo due stagioni. “Il Porto era il club in cui ero più felice. Sono stati tre anni molto belli. Lasciare quella squadra è stata la decisione peggiore della mia carriera. Se capitasse oggi, non me ne andrei. È stato un errore“.

(Record)