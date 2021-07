Pereiro: “Aspetto Nandez e Godin dopo le vacanze. Il ritorno di Nainggolan…”

Le parole del centrocampista sulle trattative in corso sull'asse Inter-Cagliari

Gaston Pereiro, trequartista del Cagliari, ha parlato oggi in conferenza stampa del possibile ritorno di Radja Nainggolan e non solo. Queste le dichiarazioni riportate da centotrentuno.com: “Nandez e Godin? Non li ho sentiti, loro sono in vacanza e il 27 torneranno con noi e li aspettiamo con entusiasmo perché sono giocatori importanti per noi. Ritorno di Nainggolan? Radja è un giocatore importante, se torna siamo contenti. Possiamo anche giocare insieme. Anche a gara in corso”, le parole di Pereiro.