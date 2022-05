Florentino Perez: “Mbappé ormai è stato dimenticato dal Real”

Il presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, non ha esitato a parlare dell'attaccante francese dopo la conquista della 14/a Champions

"Mbappé è dimenticato, poco importa, il Real ha fatto una stagione perfetta", ha detto il n.1 del Merengue, sul canale spagnolo Movistar. "Il Real continuerà a lavorare per attirare i migliori giocatori", ha aggiunto il presidente del Real Madrid. "Sono felice, abbiamo lottato e lavorato per tutta la stagione per arrivare a questa vittoria", ha detto Pérez. "In Champions League siamo stati fortunati, o sfortunati all'inizio, perché abbiamo dovuto affrontare tutte le squadre difficili, ma siamo riusciti a vincere contro tutte", ha esclamato. "Credo sia un successo collettivo, dei giocatori e dei tifosi, grazie a questo entusiasmo che regna al Bernabéu", ha poi aggiunto Pérez.