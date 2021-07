Pergolettese, Lucchini: “Con l’Inter non abbiamo reagito come volevo. Loro…”

Le parole del tecnico dopo l'amichevole disputata alla Pinetina contro l'Inter

Nell'amichevole disputata ieri alla Pinetina, l'Inter ha travolto 8-0 la Pergolettese . Al termine della gara Stefano Lucchini ha commentato così la prova dei suoi: " Abbiamo affrontato l'Inter che aveva in campo nove undicesimi della squadra titolare. Mancavano solo Lukaku e Lautaro Martinez in attacco".

"Noi siamo partiti bene nei primi quindici minuti, la squadra è stata aggressiva e ha creato anche un paio di occasioni. Poi abbiamo subito la prima rete, probabilmente in fuorigioco, e da lì la squadra non mi è piaciuta perché non ha avuto la reazione che mi aspettavo, si è un po' abbassata e si è demoralizzata".