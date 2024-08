L'Inter ha ceduto a titolo temporaneo Francesco Stante alla Pergolettese. Ai microfoni ufficiali del suo nuovo club, il difensore classe 2005 ha rilasciato alcune dichiarazioni. "Ho fatto tutto il percorso nell'Inter. Sono partito dai pulcini fino ad arrivare poi alla Primavera dove ho giocato nell'anno scorso. E’ stata un’ottima annata; ho giocato quasi tutte le gare con mister Chivu in panchina e ho avuto modo così di crescere in modo esponenziale per prepararmi a questa nuova stagione che spero possa essere un trampolino di lancio nel calcio dei grandi. Per me è un onore essere qui e giocare questa stagione con la maglia della Pergolettese".