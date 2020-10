Perin: “Non sono l’untore. Virus nato in laboratorio. Se ci fossimo chiamati Inter o Juve…”

“Siamo professionisti scrupolosi“. Intervistato da Repubblica, Mattia Perin manda al mittente chi accusa i giocatori di essere disinvolti in certi comportamenti. “Al contrario, siamo molto scrupolosi. Nessuno toglie la mascherina, rispettiamo regole e distanziamenti, poi è chiaro che in campo veniamo a contatto, è inevitabile”. Il portiere ci tiene a ribadire che “non sono l’untore del calcio italiano“.

Si sente responsabile di qualcosa?

«E perché? Questa è una malattia subdola, la puoi prendere in taxi, oppure schiacciando il bottone di un ascensore. Nella mia famiglia sono tutti negativi. La verità è che in una dozzina di ore cambia il quadro clinico, neppure gli specialisti sanno molto del Covid 19. E sia chiaro che il caos di Juve-Napoli non è iniziato per colpa del Genoa»

Perché è successo proprio al Genoa?

«Poteva accadere a chiunque. Di sicuro, se ci fossimo chiamati Real Madrid, Inter o Juventus, saremmo stati rispettati di più. Sia chiaro che la malattia non è mai una colpa, ma un’eventualità che accade agli esseri umani».

Però chi non rispetta i protocolli può favorirla.

«Basta con i cliché del calciatore ricco, viziato, privilegiato e menefreghista! Ho letto giudizi molto superficiali»