Perinetti: “Dybala? Marotta è ben posizionato pronto ad approfittare di…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Giorgio Perinetti, dirigente, ha parlato così del futuro di Paulo Dybala: "Mi dispiace non sia proseguito il rapporto con la Juventus, ma le parti avranno ponderato. In Italia si è ben posizionato Marotta, pronto ad approfittare della volontà di Dybala di stare in Italia. Il giocatore non mi ha mai parlato in maniera entusiastica della Premier, ma magari potrebbero trovare argomenti convincenti. Ovvio che penserà e rifletterà".