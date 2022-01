Perinetti: “Juve, sarebbe un errore perdere Dybala. I problemi del club…”

Il dirigente Giorgio Perinetti a TMW Radio ha parlato così del caso Paulo Dybala. In scadenza con la Juve, è seguito anche dall'Inter

Il dirigente Giorgio Perinetti a TMW Radio ha parlato così del caso Paulo Dybala: “I tanti infortuni lo hanno fermato, i problemi della Juventus non favoriscono un accordo economico oggi. La Juve è in difficoltà per le tante spese sostenute in passato. Credo che Dybala debba rimanere alla Juve, sarebbe un errore perderlo... Dobbiamo cambiare questo calcio dalla base”. L’attaccante della Juve, in scadenza di contratto, è seguito attentamente anche dall’Inter.