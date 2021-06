Perinetti: “Inter, Inzaghi ora in un ambiente diverso. Tra le prime sei…”

Le parole del noto direttore sportivo a proposito delle scelte delle big in panchina per il prossimo campionato

Giorgio Pernietti, noto dirigente, ai microfoni di TuttoJuve si è espresso sul prossimo campionato di Serie A. Queste le sue parole: "Non faccio pronostici, semplicemente perché non conosco ancora le pedine sulla scacchiera. Gli allenatori sono tutti bravi. Sono tornati Mourinho, Allegri, Sarri e Spalletti, Inzaghi va all'Inter e si propone in un modo e in un ambiente diverso. Solo Pioli è stato confermato nelle prime 6, c'è l'eccellenza dei tecnici in campo e sono curioso di vedere il tipo di mercato che verrà fatto per rinforzare ancora di più le squadre".