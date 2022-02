Perinetti: “Contro la Roma ho visto un’Inter concreta. Non è un caso che Inzaghi…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il dirigente torna sulla vittoria dell'Inter contro la Roma

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Giorgio Perinetti è tornato sulla vittoria dell'Inter in Coppa Italia contro la Roma. "Non è un caso che Inzaghi si sia schierato con la formazione quasi-tipo, voleva subito dare una risposta forte dopo una sconfitta, non curandosi neanche del confronto di sabato col Napoli".