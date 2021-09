Perinetti: “L’Inter ha tenuto testa al Real, che fa un calcio di un’altra epoca”

Le parole del dirigente: "L'Inter ha tenuto testa al Real Madrid, che fa un calcio di un'altra epoca e io quello lo adoro"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Giorgio Perinetti, dirigente sportivo, ha parlato così delle partite delle italiane in Champions League: "L'Atalanta ha uno standard europeo, alta intensità soprattutto, contro una squadra come il Villarreal che frequenta da sempre scenari internazionali. Il Milan ha fatto la sua bella figura. L'Inter ha tenuto testa al Real Madrid, che fa un calcio di un'altra epoca e io quello lo adoro, Ancelotti ha fatto la differenza inserendo i suoi palleggiatori. Vittoria fondamentale per la Juventus, che ha recuperato giocatori importanti. Allegri rimetterà in sesto la barca, seppur abbia bisogno di tempo. La Juve tornerà presto ai suoi livelli".