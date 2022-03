Perinetti: “Italia? Siamo tutti colpevoli. Mancini ha fatto bene: analizzando, la sorpresa è…”

Le parole del dirigente sull'eliminazione dell'Italia contro la Macedonia del Nord e l'analisi sul momento del calcio italiano

"L’errore è cercare il responsabile, che sicuramente non è Mancini. È stata una sconfitta del sistema, dobbiamo ripensare il nostro modo di fare calcio. Un calcio che non produce risultati e neppure spettacolo. Abbiamo un calcio troppo poco intenso, appena usciamo dall’Italia paghiamo sempre dazio. E poi bisogna ripensare i criteri di formazione".

"Siamo tutti colpevoli. Dobbiamo esaltare i valori della tecnica, cosa che già dai giovani non facciamo. Siamo l’unico paese al mondo che ha le retrocessioni in Primavera e il fatto di avere tanti stranieri sicuramente non aiuta. Ma il Decreto Crescita favorisce il loro arrivo. Un passo avanti potrebbe essere ridurre gli stranieri in Primavera".