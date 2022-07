Perinetti: “Mercato, l’Inter ha già fatto tanto ma penso che voglia fare altro”

"Il mercato è bloccato e non decolla, ma con un campionato che inizia così presto nessuno è così pronto. E poi ci sono esuberi incredibili a cui fare fronte. Tutti aspettano che qualcuno esca per fare degli acquisti. E' molto difficile da interpretare tutto. Magari qualcuno ora parte e poi ci sarà l'effetto domino. Magari Zaniolo ma anche altri svincolati importanti, L'Inter ha fatto qualcosa ma vuole fare altro ma deve prima far uscire dei giocatori. La Juventus è bloccata con l'operazione De Ligt".