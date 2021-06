Perinetti: “La pandemia ha avuto un effetto profondo, sarà un mercato al ribasso”

Questo mercato estivo sarà con cifre al ribasso. Ne è convinto Giorgio Perinetti che, intervenuto a TMW Radio, ha parlato così

"La pandemia ha segnato il calcio in maniera profonda. Così il mercato non si muove. Magari un colpo può fare un effetto domino, ma si va verso un mercato al ribasso. C'è la speranza della ripresa, ma ci sono troppe varianti che non danno garanzie".