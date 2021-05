Perinetti: “Mourinho è un Liedholm moderno. Mercato estivo? Urge buonsenso”

Intervenuto ai microfoni di Teleradiostereo, Giorgio Perinetti, dirigente del Brescia, ha parlato così del mercato pronto a partire

"E' un anno e mezzo che si gioca senza pubblico, quindi senza ricavi da botteghino. Il nostro sistema non era virtuoso già in precedenza, i contratti vecchi sono stati firmati coi criteri 3-4 anni fa, in questo momento si parla più di cessioni che di acquisti....Anche in Premier comincia a scricchiolare qualcosa, ora urge solo il buonsenso.

La Roma ha fatto un colpo sensazionale, ha preso un personaggio che è tra i pochi che può reggere la pressione della piazza. Mourinho è un Liedholm moderno, a livello di comunicazione è un maestro, complimenti a chi lo ha portato qui. Poi ovviamente c'è il fatto tecnico, ma stiamo parlando di un grande allenatore, le sue conoscenze tattiche sono fuori discussione, come il suo carisma. E' da capire come la Roma può gestire il mercato, come può farsi aiutare da lui, non penso che Mourinho torni in Italia per vivere il suo passato.