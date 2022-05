Perisic-Tottenham presto ufficiale. L’esterno atteso a Londra per le visite mediche

Il croato ha scelto di non rinnovare il contratto con l'Inter e di raggiungere l'ex tecnico nerazzurro in Premier League al Tottenham

"Sta per finire la soap opera che vede il protagonista diviso tra Inter e Tottenham Hotspur: Ivan Perisic ha scelto gli inglesi e a stretto giro sarà tutto ufficiale. Il calciatore croato è infatti atteso a Londra per le visite mediche necessarie e per sbrigare gli ultimi passaggi burocratici prima di firmare il biennale preparato dalla dirigenza degli Spurs", riporta Gazzetta.it.

"Il 33enne riesce così a sbarcare per la prima volta in Premier League, un campionato sempre ammirato e desiderato dal croato, e ritroverà Antonio Conte un anno dopo l'addio dell'allenatore all'Inter, con lo scudetto cucito sul petto. Forte della strepitosa stagione in nerazzurro, Perisic proverà quindi a ripetersi in maglia Tottenham dopo il "no" all'ultima proposta di rinnovo presentata dall'Inter la scorsa settimana, a campionato terminato", aggiunge il portale sportivo.