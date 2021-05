Il Bayern e il mancato riscatto di Perisic, il retroscena della Bild: “Ha infastidito…”

La Bild racconta un retroscena legato al mancato riscatto del croato da parte del Bayern Monaco

Ivan Perisic ha trascorso la scorsa stagione in prestito al Bayern Monaco. Nonostante il croato abbia saltato 12 partite a causa di un infortunio, si è rivelato molto importante per il club dove ha segnato otto gol e fatto 10 assist. Nonostante un'ottima stagione, il Bayern ha deciso comunque di non riscattarlo dopo una lunga trattativa con l'Inter, dove i due club non sono riusciti a trovare un accordo economico. In un anno trascorso in Baviera, Perisic ha conquistato tutti: dirigenti, allenatore e soprattutto compagni di squadra.