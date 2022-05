Independent – Perisic, accordo di due anni col Tottenham. Ecco come Conte ha convinto Levy

Il futuro di Perisic sembra essere lontano dall'Inter. L'esterno non ha risposto all'ultima offerta dell'Inter e ora è sempre più vicino al Tottenham

Il futuro di Ivan Perisic sembra essere lontano dall'Inter. L'esterno non ha risposto all'ultima offerta dell'Inter e ora sembra sempre più vicino al Tottenham di Conte.

"Perisic ha accettato l'offerta del Tottenham e raggiungerà gli Spurs al termine del contratto con l'Inter il 30 giugno. Firmerà un contratto di due anni e sarà nuovamente allenato da Antonio Conte. Il croato era seguito anche dal Chelsea, ma la situazione dei Blues non ha permesso di andare avanti nella trattativa. Sebbene non sia il profilo preferito per età e stipendio del presidente Levy, il patron del Tottenham ha dato carta bianca a Conte dopo aver raggiunto la Champions", riporta l'Independent.