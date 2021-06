Perisic, 100 presenze con la Croazia: “Sono entusiasta, la nazionale è sacra. In pochi…”

Contro l'Armenia, nella gara di preparazione a Euro 2020, Ivan Perisic ha collezionato la sua centesima presenza con la Croazia

Il croato ricorda la spedizione in Russia quando la Croazia è arrivata in finale: "Per tutti noi che abbiamo avuto il privilegio di far parte di quella storia, la Russia rimarrà per sempre nel mio cuore, ma anche tutto ciò che è seguito al mio ritorno a casa dopo aver vinto la medaglia d'argento. Per me la squadra è sempre al primo posto, in ogni partita cerco di fare il massimo per la squadra. E non c'è bisogno di dire che la nazionale è sacra. In vista dell'Europeo Spero che staremo tutti bene. Non vediamo l'ora di affrontare nuove sfide, abbiamo una buona squadra, credo che creeremo di nuovo l'atmosfera giusta e rappresenteremo la Croazia nel migliore dei modi. Sono ottimista, non c'è paura, abbiamo tanti buoni giocatori e abbastanza giorni per prepararci".