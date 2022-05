Cagliari-Inter, Perisic esalta il gol di Darmian sui social: “Wow”

Il croato ha mandato in gol, dall'altra parte del campo, il compagno e alla fine della partita ha elogiato il salto e il colpo di testa

È stato il gol dello 0-1, quello che ha sbloccato la partita dell'Inter a Cagliari. A confezionarlo è stato Ivan Perisic (7 assist in questa stagione): un cross perfetto e al bacio che Darmian è andato a raccogliere in cielo e di testa ha infilato alle spalle del buon Cragno. Il giocatore croato ha esaltato il gesto atletico del compagno che h raccolto l'assist con tanto amore e lo ha infilato alle spalle del portiere avversario. Anche grazie a quello, e alla doppietta di Lautaro, i nerazzurri si giocheranno lo scudetto fino all'ultima giornata. E per il gol, Perisic ha solo una parola: "Wow".