Perisic, decisione ribadita a Inzaghi: inutile l’ultimo rilancio dell’Inter

L'esterno croato non rinnoverà il suo contratto con i nerazzurri e si trasferirà a parametro zero al Tottenham

Fabio Alampi

Le strade dell'Inter e di Ivan Perisic si dividono: l'esterno croato ha scelto di non rinnovare il suo contratto in scadenza con i nerazzurri e, come anticipato da Fcinter1908, raggiungerà Antonio Conte al Tottenham. Troppo forte il desiderio di confrontarsi con la Premier League, troppo allettante la proposta di un biennale da 6 milioni di euro a stagione. La decisione, come rivelato da La Gazzetta dello Sport, è stata comunicata direttamente dal giocatore a Inzaghi:

"Perisic ha fatto sapere all’Inter che non intende accettare la proposta di rinnovo e si sente libero di trovare una nuova strada professionale. Concetto che Ivan ribadito al telefono a Simone Inzaghi. Una scelta che Ivan aveva già preso da tempo e non a caso era rientrato in campo dopo il match con la Sampdoria, nonostante il brutto infortunio e l’impossibilità di camminare: Perisic voleva salutare per l’ultima volta il mondo Inter e un pezzo di vita personale, mettendoci la faccia come ha sempre fatto, nonostante avesse già scelto di chiudere con l’Inter. Un gesto di riconoscenza verso chi lo ha sempre sostenuto, anche nei periodi più complicati, soprattutto dopo essere rientrato dall’anno di prestito al Bayern".

"Perisic voleva chiudere la carriera con una esperienza in Premier, un campionato che sognava sin da bambino ma che sembrava meta impossibile da raggiungere. Ha aspettato per mesi un progetto ambizioso e un ingaggio all’altezza delle sue aspettative. Ma l’autunno è passato velocemente, senza grandi novità. Così Ivan aveva deciso di riaprire il dialogo con l’Inter, ma alle sue condizioni: voleva un biennale da sei milioni netti, contro la prima offerta da 4 milioni del club. Primi segnali di tensione, che forse all’Inter hanno sottovalutato, rinviando il “problema” alla fine del campionato. Ma nessuno si aspettava il contropiede del croato, che ha preso forma nel cuore dello stadio Olimpico, subito dopo la vittoria della Coppa Italia. [...] Lunedì scorso l’Inter aveva tentato l’ultimo rilancio: biennale da 5 milioni più uno di bonus, ma per Perisic il tempo era già scaduto".