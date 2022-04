Inter-Verona, Perisic devastante. “Non è la prima volta. Rinnovo? La posizione del club”

Protagonista assoluto del match contro il Verona è stato Ivan Perisic, autore di due assist e di una prova clamorosa.

Protagonista assoluto del match contro il Verona è stato Ivan Perisic, autore di due assist e di una prova clamorosa. "Non ha segnato, ma è stato comunque il naturale “Man of the Match”, anche al di là dei suoi due assist (ultima volta nel 3-0 al Milan del 21 febbraio 2021) per le prodezze di Barella e Dzeko. Già perché Perisic è stato letteralmente devastante. E non è stata la prima volta in questa stagione, anzi. Di certo è uno dei nerazzurri dal rendimento più elevato. E, a differenza di tanti compagni, non ha avuto veri momenti di appannamento o di difficoltà", commenta il Corriere dello Sport che, in merito al rinnovo, chiosa così: "Logico, insomma, che l’Inter non voglia perdere un giocatore del genere e proverà fino all’ultimo a rinnovargli il contratto".