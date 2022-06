GdS – Perisic riabbraccia Conte: ecco la differenza tra offerta Inter e Tottenham

Il focus del quotidiano a proposito della scelta del calciatore croato di trasferirsi a parametro zero in Premier League

Ivan Perisic ha salutato ieri definitivamente i tifosi dell'Inter. Per il croato inizia l'avventura al Tottenham, come sottolinea anche la Gazzetta dello Sport che ricostruisce quanto accaduto negli ultimi giorni: "Perisic aveva sul tavolo la proposta interista di un biennale al rialzo, da 5 più bonus. Lo hanno ingolosito, però, di più i 6 e passa, netti, degli Spurs, assieme alla possibilità di giocare in Premier e di abbracciare il vecchio maestro Conte. Arrivato all’Inter, Antonio non era convinto della potenza croata e spedì Ivan per un anno al Bayern. Poi, di ritorno dalla Baviera, i nerazzurri hanno conosciuto un esterno cambiato, incontenibile nel fisico e continuo nella testa. Adesso a 33 anni se lo godranno a Londra e Perisic ha subito abbracciato il nuovo club".