Sky – Inter: Perisic, andava in tilt e ora è dominante. Barella è tornato principe

I due giocatori incensati dopo la gara col Verona: il primo ha dimostrato ancora la sua forza, il secondo sembra essersi ritrovato

A Skysport voti in pagella alti per Barella e Perisic dopo la prestazione che hanno sfoggiato nella gara contro il Verona. 7.5 per il croato e De Grandis spiega: "Con il primo Conte andava in tilt se cambiava ruolo, tanto che andò anche in prestito al Bayern. Adesso è una furia ovunque lo si piazzi. Sulla fascia macina km, brucia l'erba e serve assist. Col Verona ne ha fatti due. Talmente vitale per Inzaghi che, quando decide di mandare in campo Gosens, gli fa posto un attaccante. Con il croato che sgomma anche da seconda punta. Per questo possiamo definirlo dominante".