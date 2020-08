In Germania – La Champions aumenta le chance di Perisic di restare al Bayern

Se in Italia che Conte potrebbe decidere, invertendo la decisione dell’ultima stagione, di trattenere Ivan Perisic per la prossima stagione, in Germania pensano che possa restare al Bayern. Il club tedesco non ha riscattato il croato, ma l’aver centrato le semifinali di Champions potrebbe aiutare le casse del club in crisi post-covid19. E i soldi ovviamente aumenterebbero centrando la vittoria finale in Coppa.

Per questo i media tedeschi scrivono che ci sarebbero più margini di manovra sul mercato e si potrebbe pensare sia ad un costoso prolungamento di Alaba, sia di trattenere Perisic. Il croato, di proprietà dei nerazzurri, è stato elogiato nei giorni scorsi da Hansi Flick, tecnico del club tedesco, che ha detto: «Ivan è semplicemente importante per la squadra, fisicamente soprattutto. Ha buoni movimento verso la porta e buon tiro».

(Fonte: t-online.de)