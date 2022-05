Giornale – Perisic, impresa clamorosa l’anno scorso. La dirigenza gli ha detto…

Il focus sull'esterno croato nerazzurro tra i principali protagonisti della volata di questa stagione

Ivan Perisic è sicuramente tra quelli più in forma dell'Inter in questo momento. Più in generale, il croato ha trovato ormai una continuità di rendimento che gli ha permesso di fare un ulteriore salto di qualità già dall'anno scorso. Si legge sul Giornale di oggi: "Perisic è stato capace, ed è forse la sua impresa clamorosa, di far cambiare idea ad Antonio Conte. Quando arrivò ad Appiano il tecnico pugliese, il croato sembrava un “precario”: nel giro di qualche mese è diventato un “indispensabile”. Altra particolarità, più unica che rara: Perisic è a fine contratto insieme con altri esponenti del gruppo eppure tifosi e società non se ne curano, pur avendogli già garantito il successore, Gosens. Non solo. A Perisic è stato detto: se trovi uno stipendio da 7 milioni, firma pure, altrimenti ne riparliamo a fine stagione. Elui, per niente condizionato né spaventato, eccolo che distribuisce gol preziosi come a Bologna e Udine".