GdS: “Perisic a tratti incontenibie. Ha ragione Klopp: duelli, recuperi e dribbling”

L'esterno dell'Inter è stato sicuramente tra i migliori in campo della sfida di ieri sera contro il Liverpool

Prestazione ancora una volta maiuscola per Perisic, capace di tenere testa per tutta la serata al miglior terzino destro in circolazione. A tratti il croato ha fatto anche di più, mandando in affanno Alexander-Arnold e bucando la retroguardia inglese grazie a micidiali strappi lungo la fascia. Il croato è stato la spina nel fianco del Liverpool, spesso colto di sorpresa dalla sua capacità di attaccare gli spazi e servire palle ghiotte per i compagni. Dal suo piede sono partiti l’assist per la traversa di Calha e, nella ripresa, il cross per la mancata deviazione di Lautaro a un passo dalla linea di porta. Non solo, il croato ha dimostrato con i numeri perché Klopp lo avesse indicato alla vigilia come l’uomo più pericoloso, confezionando il maggior numero di cross (8) e di occasioni create (3, come Calhanoglu). A dare sostanza alla prova del croato anche sette duelli vinti, sei palle recuperate e quasi il 70% di dribbling riusciti. A tratti incontenibile.