Perisic, incontro in settimana. Inter, l’offerta non cambierà molto: 2 i motivi

I nerazzurri proveranno ancora a trovare un'intesa con l'esterno croato per il rinnovo del contratto in scadenza

Una volta terminato il campionato l'Inter e Ivan Perisic si ritroveranno per cercare un'intesa sul rinnovo del contratto in scadenza a giugno. La volontà delle parti è di proseguire insieme, ma la distanza dal punto di vista economico c'è ed è significativa. La dirigenza nerazzurra, come scrive Tuttosport, non cambierà di molto la propria offerta per due motivi:

"L'Inter è perfettamente a conoscenza che, dopo la finale di Coppa Italia, si sono mosse Juventus, Chelsea e Tottenham per il croato che chiede un biennale da 6 milioni a stagione. Le parti si incontreranno in settimana (a meno che l'interessato non decida di fare l'ultima fuga in avanti, "strappando" il cordone della trattativa), ma - come già sottolineato - l'offerta dell'Inter non si discosterà da quella fatta (un biennale da 4.5 milioni). Possibile che il club nerazzurro possa cedere qualcosa sui bonus, ma non sull'impalcatura dell'offerta anche in ossequio a due parametri ritenuti fondamentali: primo, l'età del giocatore (che il 2 febbraio compirà 34 anni), secondo, il fatto che con Robin Gosens l'Inter un titolare nel ruolo lo ha già".