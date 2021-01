il Giornale sull’Inter: “Sensi inutile, Perisic quasi dannoso. Conte-Oriali? Figuraccia”

“Ci sta non riuscire a battere l’Udinese, soprattutto se per un tempo scegli di non giocare come sai. Ci sta molto meno la figuraccia di Conte e Oriali, espulsi perché 4 minuti di recupero sembrano troppo pochi e allora si protesta sguaiatamente come nemmeno nei campi amatoriali”. Apre così l’articolo de il Giornale in merito allo 0-0 dell’Inter in quel di Udine. “Peraltro, l’impressione è che all’Inter non sarebbe bastato un altro tempo intero per sfondare il muro dell’Udinese. Finisce 0-0 ed è giusto così”, aggiunge poi il quotidiano.

SENZA IDEE – L’inizio del match evidenzia quale sia il canovaccio del match impostato dai due allenatori: Conte lascia all’Udinese il compito di giocare, aspettando l’errore altrui per colpire ma l’efficacia è davvero poca. “In avvio di ripresa, le squadre cambiano atteggiamento, scambiandosi ruolo: frena l’Udinese, che si rintana davanti a Musso e punta al contropiede, accelera l’Inter, che libera finalmente la forza sulle fasce laterali. Hakimi (nessun problema con l’Inter, fanno sapere da Madrid) però stavolta non è ispirato: affonda, ma non è preciso nell’ultimo passaggio e la boa Lukaku rimane sostanzialmente a galleggiare in mezzo all’area, senza l’occasione buona”, aggiunge il Giornale che infine chiosa sui subentrati: “Sparisce Martinez, rilevato dall’ombra di Sanchez, lontanissimo ex. Inutile Sensi, quasi dannoso Perisic“.