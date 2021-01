Inter tradita dagli attaccanti. “Conte ha ricevuto zero da Perisic e Sanchez. Un’ulteriore conferma”

Brutto stop per l’Inter che non va oltre il pareggio in casa dell’Udinese e manca l’aggancio al Milan, sconfitto dall’Atalanta. I nerazzurri sono apparsi poco brillanti e non sono riusciti a rendersi pericolosi e a trovare la via del gol.

“Tradita dai suoi attaccanti, l’Inter si è accesa solo quando Hakimi ha messo il turbo. Lui l’unica alternativa a un gioco che non c’era perché Brozovic era impreciso e Vidal appannato. Conte aveva chiesto un’altra prestazione come quella contro i campioni d’Italia e invece, nonostante la conferma dello stesso undici iniziale, sono mancati ritmo e cattiveria. Il tecnico dei friulani si aspettava di trovarsi di fronte un’avversaria più feroce, che lo mettesse davvero in crisi, e invece il suo fortino ha resistito alla grande. Merito anche delle sostituzioni giuste, che hanno portato forze fresche di fronte all’assalto degli ospiti, mentre l’ex allenatore del Chelsea ha avuto zero da Perisic e Sanchez. La conferma che, se non ci fossero le restrizioni economiche di Suning, un altro attaccante gli servirebbe“, spiega il Corriere dello Sport