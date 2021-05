Perisic-Inter, volontà chiara. “E si apre uno scenario che sembrava utopia”

Il croato, autore di un'ottima stagione, può davvero restare all'Inter: ecco il punto sul suo futuro da La Gazzetta dello Sport

Tornato dal Bayern da campione d'Europa, Ivan Perisic è riuscito ad imporsi nell'Inter come quinto di sinistra trasformandosi in un uomo chiave per la conquista dello scudetto. Ma che ne sarà del suo futuro? La Gazzetta dello Sport prova a fare chiarezza: "L'ottima stagione disputata da quinto a sinistra gli permette di puntare a un rinnovo che, solo pochi mesi fa, sembrava utopia. Il suo entourage proverà a convincere la proprietà, considerando la volontà del croato di restare a Milano oltre la scadenza dell'attuale contratto (2022). L’Inter potrebbe pensarci, a patto di abbassare un ingaggio da 5 milioni".