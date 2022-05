Perisic, Inzaghi ci è rimasto male: tecnico deluso dalla scelta del croato. Parlando…

Il tecnico nerazzurro sorpreso dalla scelta del giocatore di rifiutare la proposta dell'Inter e volare in Inghilterra

Sembrava che il suo rapporto con l'Inter potesse continuare per altre due stagioni, ma alla fine Ivan Perisic ha deciso di intraprendere una nuova avventura fuori dall'Italia. L'esterno croato sarà un nuovo giocatore del Tottenham dove ritroverà Antonio Conte. Come riporta la Gazzetta dello Sport, Simone Inzaghi ci è rimasto male.

"Parlando con il giocatore, anche nelle ultime settimane, si era fatto l’idea che il croato potesse restare. Si era anche esposto in questo senso, con dichiarazioni pubbliche. L’addio dell’esterno lo ha sorpreso e in qualche modo deluso. Su Perisic l’allenatore contava eccome, per l’Inter del futuro".