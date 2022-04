Perisic: “Quando tutti lottano è più facile. Per l’Inter faccio anche il terzo di difesa”

I nerazzurri battono il Verona a San Siro, le parole del giocatore nerazzurro a Inter TV

"Io ero ovunque oggi? Quando la squadra gioca bene, quando tutti corrono e lottano è più facile. Oggi lo abbiamo dimostrato dal primo fino all'ultimo minuto. Settimana scorsa era veramente importante dopo la sosta e abbiamo vinto a Torino dopo tani anni. Oggi abbiamo fatto veramente bene, adesso mancano ancora un po' di partite e dobbiamo vincerle tutte se vogliamo qualcosa in più. Seconda punta? Quando ero piccolo ero attaccante, ero anche numero 10. Ho cambiato tanti ruoli in Italia. L'importante è che la squadra vinca, non è importante dove gioco. Il mister sceglie, oggi ha scelto così: le soluzioni ci sono. Posso fare anche il terzo in difesa: non è un problema. Non ho sudato oggi? Mi piace correre, ho sempre corso con gli amici quando ero piccolo. Quando gioco voglio dare tutto sul campo dal primo all'ultimo momento. A volte riesce bene, a volte meno bene. L'importante è dare tutto e aiutare la squadra".