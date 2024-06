Perisic: “Croazia ha ancora due chance. Italia, allenatore e squadra top”

Ivan Perisic , agli Europei con la Croazia nonostante un brutto infortunio lo abbia messo ko per gran parte della stagione (che aveva iniziato al Tottenham e ha finito nell'Hajduk Spalato.ndr), ha parlato ai microfoni di Skysport alla vigilia della seconda gara del girone, quella contro l'Albania. «Sto benissimo, ho lavorato duro dopo l'infortunio. Ho fatto il possibile per esserci e sono qui e sono pronto per aiutare la squadra. Non abbiamo fatto bene nella prima gara contro la Spagna (che ha vinto 3-0.ndr) ma ci sono ancora due occasioni in cui dovremo fare bene per passare il turno», ha detto.

«Arrabbiato in occasione del rigore nella gara contro la Spagna? È andata come andata, non mi piace tornare sul passato. Può darsi io sia andato un cm in più veloce rispetto a quello che dovevo fare e un gol mi è stato annullato. Peccato non aver segnato. Secondo me abbiamo sbagliato nel primo tempo, dobbiamo concretizzare di più. Partita contro l'Italia? Non è la prossima e ci concentreremo prima sulla prossima con l'Albania. Poi passiamo parlare dell'Italia. Ma posso fare solo i complimenti, ho visto la gara contro l'Albania, ma so come lavora Spalletti, è un allenatore top. Ha una squadra top e potete fare grandi cose di nuovo», ha sottolineato l'ex nerazzurro sulla squadra azzurra.