Oggi pomeriggio l'intermediario Giacomo Petralito è passato in sede Inter in viale della Liberazione: in molti lo hanno associato ad un possibile incrocio di mercato con Paulo Dybala, considerando che due anni fa era lui uno degli intermediari che stava conducendo la trattativa. Ma la Joya non è stato argomento di discussione nella giornata di oggi, come ha confermato Matteo Barzaghi nella live Twitch di FcInter1908 di oggi: "Mi confermano che non si è assolutamente parlato di Dybala con Petralito"