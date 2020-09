Mercato Inter – Perisic, il Bayern non si nasconde. CdS: “Joao Mario? Un’offerta da 12 milioni…”

Ivan Perisic e Joao Mario potrebbero non tornare a vestire la maglia dell’Inter. Come riporta il Corriere dello Sport, l’allenatore del Bayern Monaco Hansi Flick ha confermato la volontà del club campione di Germania e d’Europa di voler acquistare il croato a titolo definitivo. “Ha fatto grandi cose durante la Final-Eight” le parole del tecnico.

Il portoghese, invece, aspetta una nuova destinazione. Si parla di un interessamento del Benfica, che vorrebbe riportarlo in Portogallo, e di un’offerta di 12 milioni di euro che però non è ancora stata presentata alla dirigenza nerazzurra in Viale della Liberazione.