Perisic, il vero motivo dell’addio. “Inter informata dal Tottenham. Ieri Ivan…”

Non c'è più nessun dubbio sull'approdo di Ivan Perisic al Tottenham: ieri è arrivata anche la conferma definitiva

"Gli ultimi dubbi sono evaporati ieri pomeriggio quando il Tottenham ha informato l'Inter, con una lettera ufficiale, di aver raggiunto un accordo per un contratto biennale con Ivan Perisic. In viale della Liberazione, dopo l'ottimismo post rilancio (biennale da 4,8 milioni più bonus per arrivare a 5,5 netti a stagione), venerdì è arrivata la doccia gelata sotto forma di mancata risposta da parte dell'entourage del croato, intento a discutere gli ultimi dettagli con il Tottenham. L'ad Marotta e il ds Ausilio hanno impiegato poco a capire quello che stava succedendo, ma non hanno minimamente pensato di alzare ulteriormente la posta. L'Inter è convinta di aver fatto il massimo per trattenerlo e, se Ivan ha scelto di andare a Londra per mettersi di nuovo agli ordini di Antonio Conte, non si è trattato di una decisione di natura economica, figlia di quale centinaio di migliaia di euro", spiega infatti il Corriere dello Sport.