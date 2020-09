TS – Inter, Perisic si è tolto dal mercato: Conte ha le idee chiare. E Vidal…

“Uno è un collezionista di campionati, l’altro ha appena vinto il Triplete in salsa tedesca. Entrambi sono idoli nei propri paesi, protagonisti di due generazioni che hanno reso immortali le nazionali di Cile e Croazia di questi anni 2000. Arturo Vidal e Ivan Perisic hanno storie diverse, ma tutti e due hanno voglia di vincere. Di vincere con l’Inter”. Apre così l’articolo di Tuttosport in merito a Vidal e Perisic che, per motivi e tempistiche differenti, sono pronti a dare il proprio contributo alla causa nerazzurra.

VIDAL – Ieri è stato il giorno dell’ufficialità di Arturo Vidal all’Inter, con tanto di annuncio, prime parole social e numero di maglia (22) svelato. Tanti sorrisi e abbracci per il cileno con il connazionale Sanchez, Lukaku e Antonio Conte che l’ha tanto desiderato. Vidal si è presentato ad Appiano in grande forma a tal punto che, per Tuttosport, è possibile pensare di vederlo titolare contro la Fiorentina.

PERISIC – Se Vidal è carico, si può dire altrettanto per Perisic, reduce dal Triplete con il Bayern ma ‘scaricato’ dai bavaresi che non l’hanno riscattato. Il croato ha voglia di rivalsa, si è tolto dal mercato ed è pronto a dar manforte alla squadra nelle vesti di jolly, sia da esterno destro che sinistro, come già accaduto durante l’amichevole di San Siro contro il Pisa.