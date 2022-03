Inter, niente sosta per Perisic. Dopo la Nazionale nel mirino dell’esterno Juve e Milan

L'esterno dell'Inter è sempre in campo tra club e Nazionale, ora punta già la prossima sfida importante in casa della Juventus

Niente sosta per Perisic protagonista per l'Inter e per la Croazia. Sempre presente nel 2022 e chiamato in causa anche dalla Nazionale, è sceso in campo contro la Slovenia nell'amichevole. Mercoledì affronterà la Bulgaria, poi si concentrerà su campionato e Coppa Italia. Dopo la sosta si riparte col derby d'Italia in casa della Juventus. Servirà tutta l'esperienza di Perisic che ha già punito i bianconeri, due gol ma entrambi a San Siro.