Perisic a Inter TV: “Preferisco gli assist ai gol. La Roma sta bene, stiamo bene anche noi”

Le parole del giocatore nerazzurro a Inter TV

L'Inter affronta la Roma in un San Siro gremito in ogni ordine di posto. Ecco le parole di Ivan Perisic, l'uomo più in forma dei nerazzurri, ai microfoni di Inter TV: "Mio momento migliore? Ho già detto prima che mi piacciono più gli assist dei gol e allora cerco sempre sulla mia fascia di trovare i miei compagni. L'importante è che la vinca la squadra. Spero di fare assist fino all'ultima partita. Ruolo in cui mi trovo meglio? In carriera ho ricoperto tante posizioni ma mi trovo meglio sulla ala sinistra. La Roma sta bene, stiamo bene anche noi. Non ci sono più big match, la Roma e come tutte le altre sono tutte finali. Dobbiamo essere concentrati ogni giorno, ogni partita. Dobbiamo vincerle tutte".