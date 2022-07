Perisic, vacanze finite: primo giorno di lavoro con il Tottenham

La Premier League comincerà il 6 agosto 2022 e l'ultima giornata prima della sosta per il Mondiale si disputerà il 12-13 novembre. In questi giorni quindi anche i club inglesi, come quelli della Serie A, si ritroveranno per preparare la loro stagione. Lo farà ovviamente anche il Tottenham. E Ivan Perisic, che a fine stagione non ha rinnovato con l'Inter e ha deciso di passare alla squadra di Conte, è tra i primi ad essere sbarcati nel ritiro degli Spurs. Per lui primo giorno di lavoro, come sottolinea lui stesso in una Instagram Stories dove mostra di aver preso possesso del suo armadietto con nome e cognome. Ieri aveva fatto il suo in bocca al lupo ad Asllaniche ha deciso di indossare la maglia numero 14 che ha lasciato alla Pinetina.