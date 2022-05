Priorità Perisic, ma l’Inter non rimane ferma: due le alternative per la fascia sinistra

Si attende a giorni una risposta dopo il rilancio dell'Inter per il rinnovo dell'esterno, intanto il club valuta anche le alternative

"Pochi giorni e si scopriranno le carte, ma intanto l’Inter continua a sondare il mercato a prescindere da quella che sarà la risposta di Perisic, per non farsi trovare impreparata in caso di addio. In rosa c’è già Gosens, arrivato a gennaio come investimento per il futuro: così Marotta e Ausilio stanno valutando profili giovani e italiani. Cambiaso del Genoa è il candidato forte (scadenza 2023) a un prezzo accessibile. L’alternativa è Parisi dell’Empoli, il prezzo è più alto. Ma la priorità resta Perisic: averlo o no fa tutta la differenza del mondo", rivela La Gazzetta dello Sport.