In Francia – Il PSG ha cercato Perisic: contatto con Leonardo. Ma quelle parole…

Non solo Brozovic. Secondo quanto riferiscono i siti specializzati sul calciomercato in Francia, il PSG avrebbe messo gli occhi su Perisic. Ne parla in particolare Foot Mercato. Leonardo starebbe cercando rinforzi per l’attacco, in particolare sulla fascia sinistra, e avrebbe cercato il giocatore dell’Inter.

Il nerazzurro però qualche giorno fa ha parlato ai microfoni di Inter TV del suo contratto che dura ancora due anni e ha detto di voler vincere a Milano come è successo nella stagione che ha vissuto in prestito al Bayern. Sembravano parole di conferma sulla sua permanenza alla corte di Conte.

(Fonte: Foot Mercato)