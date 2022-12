Perisic: “Meritavamo i quarti. I record non mi interessano, non tornerei…”

Con il gol di ieri Perisic è diventato il miglior marcatore croato nelle principali competizioni con 10 gol scavalcando Davor Šuker. "Onestamente, non mi interessa. L'unica cosa che conta per me è che vinca la Croazia, con tutto ciò se arrivano i miei gol. I record non mi interessano, se lo facessi non tornerei in difesa e non aiuterei la mia squadra".