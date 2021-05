TS – Perisic attratto dal ritorno in Bundesliga: Inter, si riaprono due piste?

L'esterno croato ha offerte dalla Germania: per sostituirlo i nerazurri potrebbero tornare a bussare alla porta del Chelsea

Il futuro di Ivan Perisic rimane ancora da definire: l'esterno croato è tornato a essere una pedina fondamentale nello scacchiere tattico dell'Inter, ma il suo nome non è nella lista degli incedibili. Secondo Tuttosport non sarebbe da escudere un suo ritorno in Bundesliga, dove ha già giocato con le maglie di Borussia Dortmund, Wolfsburg e Bayern Monaco, il che permetterebbe alla dirigenza nerazzurra di fare un nuovo tentativo per due vecchi obiettivi per la fascia mancina: