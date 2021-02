Ts – Inter, ecco come Perisic ha ritrovato centralità nel progetto. Bastava cambiare…

Da qualche partita a questa parte Antonio Conte può contare su due giocatori completamente rinati: Christian Eriksen e Ivan Perisic

Da qualche partita a questa parte Antonio Conte può contare su due giocatori completamente rinati: Christian Eriksen e Ivan Perisic. Il danese ha trovato quella titolarità che fino a due mesi fa sembrava un miraggio. Il croato invece ha avuto più chance rispetto al centrocampista, ma spesso ha offerto prestazioni non all'altezza. Adesso, però, la situazione è cambiata. Senza Hakimi squalificato, contro il Genoa il compito di spingere sull'acceleratore sarà affidato a lui. "Esame di laurea che non poteva arrivare in un periodo migliore per il croato, reduce da 4 gare consecutive giocate da titolare in campionato e determinante, con la propria fisicità, nelle vittorie su Fiorentina (a cui ha pure segnato), Lazio e Milan", sottolinea Tuttosport.