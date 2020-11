Finisce 3-3 l’amichevole della Croazia contro la Turchia al Vodafone Park di Istanbul: come era facilmente prevedibile, il CT croato Dalic ha optato per un ampio turnover in vista degli impegni di Nations League. Né Brozovic né Perisic sono partiti titolari: il centrocampista è rimasto in panchina per tutti e 90′ i minuti di gioco mentre l’esterno è subentrato al 60′ a Brekalo, disputato l’ultima mezz’ora di partita con tanto di ammonizione ricevuta all’86’.