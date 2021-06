Perrone: “Sarà un campionato senza padrone. L’Inter? È come se il bolide…”

Dalle colonne del Corriere dello Sport, il giornalista parla della situazione dell'Inter in vista del prossimo campionato

Dalle colonne del Corriere dello Sport, Roberto Perrone parla della situazione dell'Inter. In vista del prossimo campionato, per il giornalista i nerazzurri non partiranno da favoriti nonostante siano i campioni uscenti. "É come se il bolide che ha conquistato la pole position con pieno merito, decidesse di arretrare partendo in linea con gli altri. Questo sta succedendo all’Inter campione d’Italia. Per tradizione, il campione in carica è il favorito, è il numero uno. Lo è stata la Juventus dopo i suoi nove scudetti, ora tocca all’Inter, ma la situazione del club non permette di partire davanti alle altre. Lo si era già compreso dall’addio di Antonio Conte, restio ad accettare un ridimensionamento".