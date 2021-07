Perrone: “Inter, da Calhanoglu un’indicazione forte. Sarà supremo suggeritore”

Così l'editorialista del Corriere dello Sport a proposito dell'ultimo arrivato in casa nerazzurra

Roberto Perrone, nel suo editoriale per il Corriere dello Sport, ha commentato Inter-Crotone di ieri pomeriggio. In particolare, il giornalista si è soffermato su un nome: "Bisogna capire quanto i nuovi, assoluti o relativi, possano risultare determinanti. E un’indicazione arriva, forte e chiara, e riguarda la centralità di Hakan Calhanoglu. Si fa notare per due verticalizzazioni micidiali, su Nainngolan (deviato) e Dimarco (gol), e per un’azione personale conclusa con un delizioso e preciso destro in rete. Con questo Calhanoglu si intravede il progetto di dare profondità e verticalizzazione con, laggiù, il terminale Lukaku. “Calha”, come lo apostrofa Inzaghi, sarà il supremo suggeritore. Il messaggio è concreto, il turco ha smaltito in fretta la delusione dell’Europeo e non mostra neanche timidezze per il trasloco da una sponda all’altra di Milano".