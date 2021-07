Perrone: “Inter, contro il Crotone Lukaku dove lo vuole Inzaghi”

Il commento sulla prestazione e in particolare sui movimenti dell'attaccante belga nel test di Appiano Gentile

Nel suo editoriale di oggi per il Corriere dello Sport, Roberto Perrone ha commentato anche lo scampolo di partita riservato a Romelu Lukaku in Inter-Crotone. Questo il giudizio: "Il gigante belga è stato più vicino all’area come vuole Inzaghi, ma si è rivelato più assist-man che goleador, ancora zavorrato da una stagione intensa e bisognoso di riprendere a macinare allenamenti. Segnali positivi ce ne sono, eccome, per Simone Inzaghi, singolari e plurali. Bene anche la conduzione del gioco in palleggio, cercando sempre il compagno vicino, senza buttare via il pallone. Calhanoglu, però, batte tutti le altre positività. Ha impiegato poco per prendersi l’Inter."